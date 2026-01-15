Кремль согласен с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс
10:00
обновлено 10:03
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кремль согласен с позицией президента США Дональда Трампа, что именно Владимир Зеленский тормозит мирный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент [России Владимир] Путин и российская сторона сохраняют свою открытость", - сказал Песков, комментируя слова Трампа в интервью американским СМИ. "Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве, и руководству киевского режима. Это позиция последовательная", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.