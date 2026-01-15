Песков: РФ все еще ждет ответа США на инициативу Путина продлить условия ДСНВ

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Москва считает эту тему очень важной

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москва пока так и не получила ответа от Вашингтона на инициативу президента РФ Владимира Путина продлить еще на год установленные Договором о СНВ ограничения вооружений. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не получали ответа, - ответил он на соответствующий вопрос. - Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой".