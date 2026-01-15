Кремль соболезнует родителям, потерявшим детей в трагедии в Новокузнецке
10:01
обновлено 10:22
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кремль глубоко соболезнует родителям, потерявшим своих детей в роддоме в Новокузнецке. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы все глубоко соболезнуем тем родителям, которые потеряли своих детей", - подчеркнул Песков. Представитель Кремля указал, что сейчас важно принять меры по недопущению повторения ситуации. "Вы знаете, что и на региональном, и на федеральном уровне принимаются соответствующие меры, соответствующие комиссии работают на месте", - добавил он.