Кремль соболезнует родителям, потерявшим детей в трагедии в Новокузнецке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что сейчас важно принять меры по недопущению повторения ситуации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кремль глубоко соболезнует родителям, потерявшим своих детей в роддоме в Новокузнецке. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы все глубоко соболезнуем тем родителям, которые потеряли своих детей", - подчеркнул Песков. Представитель Кремля указал, что сейчас важно принять меры по недопущению повторения ситуации. "Вы знаете, что и на региональном, и на федеральном уровне принимаются соответствующие меры, соответствующие комиссии работают на месте", - добавил он.