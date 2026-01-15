ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: Зеленский не принимает решений для мира

Время для этого пришло, указал представитель Кремля
Редакция сайта ТАСС
10:01
обновлено 10:04

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому пришло время взять на себя ответственность за принятие способствующих миру решений, но он этого не делает, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают", - сказал Песков журналистам. 

