Песков: Зеленский не принимает решений для мира

Время для этого пришло, указал представитель Кремля

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому пришло время взять на себя ответственность за принятие способствующих миру решений, но он этого не делает, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают", - сказал Песков журналистам.