Песков: более выгодный договор об СНВ нужен всем

Представитель Кремля назвал выработку этого документа сложной

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мир действительно нуждается в более выгодном договоре о стратегических наступательных вооружениях, как того желают США, однако выработка такого соглашения очень сложна и долга. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления на этот счет американского лидера Дональда Трампа.

"Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный и растянутый по времени процесс", - заметил представитель Кремля.

По словам Пескова, это "очень сложный вопрос": "Более выгодное решение необходимо всем, но выйти на него не так просто".