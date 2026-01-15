Песков: учитывать нужно СНВ не только КНР, но и Запада целиком

Представитель Кремля напомнил, что РФ с уважением относится к позиции Китая, которая не видит необходимости включения Пекина в договор

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ядерный потенциал всего Запада, включая Великобританию и Францию, должен учитываться при разработке более выгодного документа об ограничении стратегических наступательных вооружениях. О позиции Москвы напомнил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание США включить в возможное соглашение и Китай.

Представитель Кремля напомнил, что РФ с уважением относится к позиции КНР, которая не видит необходимости включения Пекина в договор. "Помимо этих слов представителей американской администрации о Китае, здесь не нужно забывать заявлений президента Путина и о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стратегической стабильности и безопасности без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным", - добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не считает проблемой истечение в феврале срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III), поскольку предпочел бы заключить более выгодное соглашение. При этом Вашингтон последовательно настаивает на том, что в будущий договор должен быть включен и китайский ядерный потенциал. Одновременно с этим учитывать СНВ, принадлежащие ядерным союзникам по НАТО - Великобритании и Франции - США не называли необходимым.

Россия предлагала продолжить соблюдать ограничения по СНВ еще в течение года после окончания действия ДСНВ, однако никаких официальных ответов из Вашингтона на эту инициативу так и не получила. В вопросе участия Китая Москва исходит из того, что это дело самого Пекина, и уважает любое решение китайской стороны.