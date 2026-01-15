Кремль не подтвердил согласие РФ на миротворцев из разных стран на Украине

Речь идет о военных из Китая и стран глобального Юга

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кремль не стал подтверждать информацию, что Россия якобы готова согласиться на размещение миротворческого контингента на Украине, если кроме прочих в него войдут также военные из Китая и стран глобального Юга.

"Подтвердить не могу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.