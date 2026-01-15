Кремль рассчитывает на новый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками продолжают работать, отметил представитель Кремля

Джаред Кушнер, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает принять с новым визитом американских переговорщиков по Украине - спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, как только будут согласованы даты контактов. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет. Как только даты будут согласованы, такой визит, мы надеемся, состоится", - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли в ближайшее время ожидается новый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Уиткофф и Кушнер собираются вскоре вновь приехать в российскую столицу и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Утверждалось, что встреча может состояться в январе, но планы еще не окончательно согласованы. Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что ему ничего не известно о подобных планах его советников.