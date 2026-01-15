СК направил в ФРГ запрос на эсэсовца по делу о расстрелах мирных жителей

В ответ на него Следственному комитету сообщили, что зондеркоманду СС в городе Павловске возглавлял оберштурмфюрер Курт Буркхардт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ направил в правоохранительные органы Германии запрос об установлении полных личных данных Карла Буркхардта, который в годы войны был оберштурмфюрером СС и отдавал приказы о расстрелах мирных жителей оккупированных территорий под Ленинградом в городе Павловске. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

"В рамках расследования уголовного дела по факту убийства немецкими фашистами в 1942 году мирных граждан в Павловском парке сотрудники ГСУ направили запрос о правовой помощи в правоохранительные органы ФРГ. В ответ на него нам сообщили, что зондеркоманду СС в городе Павловске возглавлял оберштурмфюрер (лейтенант) Курт Буркхардт. Именно он отдавал приказы об убийстве мирных граждан. В 2025 году нами направлен в Германию дополнительный запрос об установлении полных данных о его личности с целью последующего направления уголовного дела в отношении него в суд", - рассказал Иванов.

Как сообщал ТАСС, уголовное дело о расстреле не менее 16 мирных граждан в Павловске было возбуждено в 2022 году на основании немецких документов, обнаруженных следователями в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. Оккупанты сами протоколировали проводимые ими расстрелы гражданского населения машинописным текстом, а исполнители казней ставили в документах личные подписи.

"Фактов убийств мирных граждан в Павловском парке было много, однако точного места захоронения ни в немецких, ни в советских документах не указано, в связи с чем работа следователей-криминалистов на данном направлении продолжается на протяжении уже более трех лет", - пояснил Иванов.

Он напомнил, что в парке ведутся поисковые работы с участием сотрудников СК. За 2024 и 2025 годы обнаружены останки 12 бойцов Красной армии, погибших при защите Ленинграда и числившихся пропавшими без вести. У трех из них сохранились солдатские медальоны, благодаря чему удалось установить их имена и найти родственников, которые долгие годы ничего не знали об их судьбе и месте гибели.

"Павловский парк находится под охраной ЮНЕСКО, применение специальной техники на его территории запрещено, поэтому поисковые работы можно проводить только вручную. Из-за этого, а также в связи с огромными размерами парка, поисковые мероприятия затруднены - но они обязательно будут нами продолжаться", - подчеркнул Иванов.