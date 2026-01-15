Мишустин: новые меры против кибермошенников могут заработать с сентября

Премьер-министр РФ назвал борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством общей задачей и государства, и бизнеса

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новые законодательные инициативы, направленные на защиту граждан от кибермошенников, могут заработать в сентябре. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В конце прошлого года в Государственный думу был внесен законопроект, направленный на повышение защищенности граждан от злоумышленников, которые используют цифровые технологии. В него, напомню, вошло порядка 20 инициатив. В дополнение к ним рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу. Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября", - указал Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что борьба с кибер- и телефонным мошенничеством - "это общая задача и государства, и бизнеса". По его словам, существенно сократить возможности преступников по обману людей возможно только совместными усилиями.

Как ранее сообщил ТАСС источник в отрасли, на заседании правительство обсудит проекты поправок в КоАП, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Предлагается, в частности, увеличить штрафы за продажу sim-карт в неустановленных местах или неуполномоченными лицами. Законопроекты содержат и другие нововведения, направленные на противодействие киберпреступлениям. В случае одобрения законопроектов они будут внесены в Госдуму.

Поправки в КоАП, УК и УПК дополнят ранее разработанные правительством меры по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. В частности, в конце декабря кабмин внес в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Ключевые нововведения предусматривают закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Также предусматривается введение детских sim-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы. Помимо этого, предлагается ввести норму о владении одним человеком не более чем 20 банковскими картами.