Григоренко назвал задачи оперативного штаба по борьбе с мошенниками

В его состав войдут представители ключевых федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ, уточнил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Основными задачами формируемого правительством России оперативного штаба по противодействию интернет-мошенничеству станут выявление новых схем, сбор эффективных мер противодействия злоумышленникам и ведение единой базы данных таких мер. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Правительство формирует оперативный штаб для организации совместной работы по противодействию интернет-мошенничеству, и ключевая идея его создания - объединить усилия государства, финансового сектора и цифровых платформ для более эффективной защиты граждан от мошенников. В состав штаба, по словам Григоренко, войдут представители ключевых федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ.

"Основными задачами штаба станут выявление новых мошеннических схем, сбор эффективных мер противодействия и ведение единой базы таких мер. На его площадке также будут вырабатываться предложения по изменению законодательства для усиления защиты граждан от кибермошенников", - сказал Григоренко.

По словам вице-премьера, формируется нормативный акт, который закрепит правила работы штаба.

Поручение о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенниками было сделано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 3 января. По информации правительства, Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор должны представить до 2 марта предложения по его созданию и персональному составу.