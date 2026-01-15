Постпред РФ призвал ОБСЕ не игнорировать приближение странами ЕС войны в Европе

Отдельные европейские столицы приближают войну "безответственными действиями в русофобском угаре", подчеркнул Дмитрий Полянский

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский призвал швейцарское председательство организации не игнорировать действия отдельных стран ЕС по приближению большой войны в Европе.

"Позвольте выразить надежду, что швейцарское председательство не станет игнорировать "слона в комнате" - перспективу новой большой войны в Европе, которую своими безответственными действиями в русофобском угаре стремительно приближают отдельные европейские столицы", - сказал он в ходе своего выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.