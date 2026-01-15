Постпред РФ назвал недопустимым замалчивание ОБСЕ дискриминации русскоговорящих

Речь идет о русскоязычных людях, живущих на Украине, в Прибалтике и Молдавии

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Замалчивание на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) случаев дискриминации русскоязычного населения на Украине, в Прибалтике и Молдавии недопустимо. Об этом заявил постпред РФ при этой международной организации Дмитрий Полянский.

"Призываем Берн (приступившее к работе швейцарское председательство ОБСЕ - прим. ТАСС) не повторять ошибок своих предшественников и ответственно подойти к наполнению гумизмерения ОБСЕ на 2026 год <...>. Если мы действительно хотим чего-то добиться, то абсолютно недопустимо замалчивать факты дискриминации русского и русскоязычного населения, прежде всего на Украине, в Прибалтике и Молдавии", - сказал он в ходе своего выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.