Россия солидарна с КНР о неприемлемости обвинений по Гренландии

Официальный представитель МИД РФ назвала ссылки на некую активность Москвы и Пекина вокруг автономии поводом для обострения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия солидарна с позицией КНР насчет неприемлемости обвинений в адрес Пекина и Москвы в связи с эскалацией вокруг Гренландии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы солидаризуемся с позицией КНР о неприемлемости ссылок на некую активность России и Китая вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения", - сказала она.