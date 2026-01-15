Россия солидарна с КНР о неприемлемости обвинений по Гренландии
Редакция сайта ТАСС
13:17
обновлено 13:30
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия солидарна с позицией КНР насчет неприемлемости обвинений в адрес Пекина и Москвы в связи с эскалацией вокруг Гренландии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы солидаризуемся с позицией КНР о неприемлемости ссылок на некую активность России и Китая вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения", - сказала она.