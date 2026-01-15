Захарова предложила ЕС "откушать и не подавиться" претензиями США на Гренландию

Официальный представитель МИД, отвечая на вопрос о США и Гренландии, напомнила о ситуации с признанием европейскими странами независимости Косова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила европейским странам "откушать, что приготовили, и не подавиться" претензиями американского лидера Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Захарова, отвечая на брифинге на вопрос о США и Гренландии, напомнила о ситуации с признанием европейскими странами независимости Косова. "Я думаю, весь Европейский союз горделиво там вписывал себе еще одну звездочку на фюзеляж. Я думаю, они даже не предполагали, что залетят в пике. А чем ситуации-то отличаются? Ничем. Или что - они считали, что их спасет лояльность Соединенным Штатам Америки и их уберегут от этого?" - указала она.

Официальный представитель МИД РФ предложила "читать, слушать и смотреть, что говорил президент РФ [Владимир Путин] после всех этих манипуляций тогда", включая его известную мюнхенскую речь. "Все было сказано, что это прецедент, и не думайте, что он не коснется потом вас. Но я думаю, что они все считали, что это будет про кого-то другого. Что Россия, как они всегда преподносят, якобы запугивает их своими собственными, как они все время опять же думают, агрессивными устремлениями в отношении других регионов мира. Я думаю, что им в голову не пришло, что они сами станут заложниками одобренной и разработанной ими же самими схемы, - подчеркнула Захарова. - Как говорится, наслаждайтесь. Откушайте, что приготовили, не подавитесь. Обратно не принимается".