Захарова: для США нет демократии на международной арене

На это указала ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро показала, что для Соединенных Штатов не существует демократии на международной арене. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня это угроза всем, кто исходит из того, что демократия является оптимальной системой, потому что демократия применима не только внутри государств, демократия, коль скоро её объявили, в том числе на Западе, чуть не существующим ныне идеалом устройства, она в первую очередь должна демонстрироваться и в международных отношениях", - сказала она, комментируя ситуацию в Венесуэле.

"Какая же может быть демократия в международных отношениях, если правовой системы нет? Демократия только основывается что на законе. Потому что даже для того, чтобы определить есть ли большинство, есть ли кворум, есть ли консенсус, для этого нужен закон, а не просто умение считать", - добавила дипломат.

Как отметила Захарова, Запад сегодня "кромсает" страны и территории без ссылки на какие-то международно-правовые нормы. "Тоже самое происходит и со вмешательством во внутренние дела и со сменой режимов. Никакими ссылками на международное право, Устав ООН, конвенции, соглашения, подписанные кем-то, никто не ссылается", - указала представитель российского дипведомства.