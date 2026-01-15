Захарова: Запад и США используют все способы для смены режима в Иране

Россия считает, что смена режимов "само как явление недопустимо в современном мире", указала официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Запад, в том числе США, не стесняясь задействуют все способы, включая экономические, для смены режима в Иране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вопроса, что могут предпринять США в отношении Ирана, то их надо адресовывать американской стороне, - сказала Захарова. - Мы считаем, что смена режимов само как явление недопустимо в современном мире, если тем более страны говорят об уважении Устава ООН и являются членами ООН".

"Речь идет о суверенном государстве Иран с сильными, мощными, демократическими традициями, уважающими демократию и собственную историю, - отметила дипломат. - Но при этом мы видим, как западные страны, вы перечислили США, вы назвали Израиль, назвали европейские столицы, используют все недопустимые способы не экономического решения споров, а именно экономического воздействия на Иран и граждан этой страны, для именно смены режима. И не стесняясь об этом говорят".

По ее словам, уже очевидно, что Запад использует экономику, гуманитарную, социальную сферы для осуществления смены режима. "Они это говорят прямым текстом. Ни одно государство ООН не имеет права подобные методы поддерживать, если уважает Устав ООН", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.