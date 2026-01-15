Захарова: Россия со всей серьезностью воспринимает милитаризацию Европы

Российская сторона учитывает это в военном планировании, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москва со всей серьезностью относится к милитаризации Европы и учитывает это в военном планировании, модернизируя все виды вооружений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно отслеживаем практические шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированную милитаризацию европейских стран, наращивание их военного потенциала, в том числе у российских границ, размещение ударных систем, масштабные учения откровенно провокационного характера, также накачивание оружием киевского режима, который используется как инструмент", - заметила дипломат.

Она подчеркнула, что на фоне агрессивной линии нынешнего западноевропейского руководства в отношении РФ Москва "подходит к подобным процессам со всей серьезностью". "Не намерены мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности нашей страны, в качестве ответа будем вынуждены учитывать эту новую реальность в нашем военном планировании, <...> включая программы модернизации всех видов вооружений и военной техники", - указала Захарова.

В декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что у России появляются новые средства поражения, которых нет ни у одной другой страны в мире.