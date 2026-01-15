Россия обеспокоена новым витком эскалации в Алеппо

РФ продолжает внимательно следить за ситуацией в Сирии, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москва обеспокоена недавним обострением в Алеппо и продолжает внимательно следить за ситуацией, обращая внимание на необходимость широкого диалога для достижения долгосрочной и устойчивой стабилизации обстановки в арабской республике. На это указала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона, по словам Захаровой, внимательно следит за ситуацией в арабской республике, где 6 января резко обострилась ситуация в Алеппо. "В северных кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд вспыхнули столкновения между правительственными войсками и действующими там курдскими вооруженными формированиями, - напомнила дипломат, - а 10 января власти Сирии объявили об установлении контроля над упомянутыми районами".

"Конечно, мы с обеспокоенностью восприняли события в Алеппо, - подчеркнула официальный представитель МИД России. - По поступающим сообщениям, среди погибших и раненых в ходе боевых действий есть мирные жители. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть дома, значительный ущерб нанесен объектам гражданской инфраструктуры. В условиях произошедшей вооруженной эскалации приоритетное значение имеет обеспечение безопасности гражданских лиц и их защита. Как я уже сказала, нападения на них недопустимы".

Москва убеждена, что путь долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирии лежит через широкий диалог, который должен быть нацелен на укрепление национального согласия при учете интересов представителей всех этноконфессиональных групп сирийского общества. "И, конечно, мы исходим из принципиальной важности строгого соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - указала Захарова.

О новом витке эскалации в Сирии

Обстановка на севере Сирии обострилась 6 января. Жертвами перестрелок между правительственными силами и курдской коалицией в городе Алеппо стали 24 человека, 129 получили ранения. Сирийские власти возложили ответственность за новый виток военной эскалации на курдские "Силы демократической Сирии" (СДС), курды, однако, отвергли свою причастность к обстрелам города и призвали к возобновлению диалога с Дамаском для поиска мирного решения. 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое гарантировало безопасную эвакуацию мирного населения и ополченцев из курдских районов.

13 января оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии объявило закрытой военной зоной районы, расположенные к востоку от города Алеппо. По данным катарского телеканала Al Jazeera, бойцы курдских формирований разрушили три моста в районе Дейр-Хафер к востоку от города Алеппо, соединяющие контролируемые ими районы с остальной частью Сирии. Телеканал Rudaw также указал, что сирийские войска открыли огонь из артиллерии по окрестностям Дейр-Хафера.