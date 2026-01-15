Захарова: РФ готова разговаривать с теми, кто откажется от антироссийского курса

Официальный представитель МИД России отметила, что предлагаемая российской стороной архитектурная безопасность будет открыта для всех стран Евразии, которые захотят принять участие в ее создании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская сторона готова вести диалог о новой и справедливой архитектуре безопасности в Евразии с теми европейскими государствами, которые откажутся от антироссийской и русофобской линии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В контексте реализации нашей инициативы [по новой и справедливой архитектуре безопасности] мы говорим о географическом материке - Евразия: это континентальная Европа, Ближний и Средний Восток, Южная, Центральная, Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия. То есть предлагаемая нами архитектурная безопасность будет открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. И важную роль в ее формировании отводим функционирующим на пространстве Евразии многосторонним, но не евроатлантическим объединениям. Готовы вести диалог на этот счет и с теми европейцами, кто откажется от агрессивной антироссийской, русофобской линии и курса на дестабилизацию Евразии", - отметила дипломат.