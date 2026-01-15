Вершинин обсудил с послом Йемена урегулирование кризиса в республике

Замглавы МИД РФ подчеркнул необходимость стабильности на основе поиска компромиссных решений проблем

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши обсудили перспективы разрешения ситуации в республике на фоне эскалации на юго-востоке страны. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него в свете эскалации на юго-востоке страны. С российской стороны подчеркнута необходимость стабильности на основе поиска компромиссных решений существующих проблем и противоречий в рамках широкого межйеменского диалога под эгидой ООН", - указывается в сообщении.

В МИД РФ отметили, что в ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-йеменских отношений.