Депутат Савельев: в Буркина-Фасо относятся к России с любовью

Жители этой страны хотят узнать больше об РФ, отметил гендиректор Центра народной дипломатии

ПРЕТОРИЯ, 15 января. /ТАСС/. Народ Буркина-Фасо относится к России с любовью и заинтересован в том, чтобы больше узнать о ней. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Центра народной дипломатии (ЦНД), депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев в связи с двухлетием Русского дома в буркинийской столице Уагадугу.

"С Буркина-Фасо у нас сложились очень теплые отношения, - сказал Савельев. - Здесь действительно любят Россию и хотят узнать о ней больше. Мы работаем в очень плотном контакте с правительственными структурами страны, аппаратом премьер-министра, ключевыми министерствами - везде нашим проектам в области образования и культурного обмена оказывают самую деятельную поддержку".

Савельев отметил, что Русский дом в Уагадугу стал важной площадкой для развития российско-буркинийского диалога. "Мы надеемся, что благодаря работе Русского дома народы России и Буркина-Фасо смогут лучше узнать друг друга, а отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться, выходя на уровень стратегического партнерства", - сказал он.

Накануне Русский дом в Уагадугу отметил торжественной церемонией двухлетие своего существования. На ней выступил, в частности, министр связи, культуры, искусства и туризма Буркина-Фасо Пингдвенде Жильбер Уэдраого. Он заявил, что Русский дом вносит большой вклад в укрепление отношений между Буркина-Фасо и Россией.

Русский дом начал работу в Уагадугу в январе 2024 года. Он был открыт ЦНД по соглашению с Россотрудничеством.

Находящаяся в Буркина-Фасо делегация ЦНД провела также в последние дни серию встреч с членами буркинийского правительства. По итогам переговоров в министерстве среднего образования и профессионально-технического обучения был подписан меморандум о сотрудничестве. Центр народной дипломатии стал официальным партнером министерства по реализации российских образовательных проектов в школах страны. Участвовавший в переговорах глава министерства Мумуни Зуньрана подчеркнул, что для его страны очень важны отношения с Россией, и залог успеха этих отношений - знать языки и понимать культуру друг друга.