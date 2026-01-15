МИД РФ призвал при оценке политики по СНГ опираться на официальные заявления

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила позицию Москвы к народам государств Южного Кавказа и Центральной Азии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при оценке политики Москвы в отношении стран СНГ призвала ориентироваться на официальные заявления, "судить по делам" и "не покупаться на фейки".

"Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами", - указала дипломат на брифинге. Таким образом она ответила на вопрос, как следует относиться к словам журналиста Владимира Соловьева, прозвучавшим в одной из передач.

Захарова напомнила об официальной позиции Москвы: "Нашу страну с народами государств Южного Кавказа и Центральной Азии исторически связывают отношения добрососедства, стратегического партнерства, союзничества, братской дружбы и сотрудничества. Залогом поступательного развития наших связей служат добрые личные контакты между руководителями дружественных государств на основе взаимоуважения и доверия". Она обратила внимание на то, что эти подходы озвучивались "бесчисленное количество раз" во время "различных саммитов, встреч, переговоров, консультаций, пресс-конференций, интервью; звучали из уст президента Российской Федерации, председателя правительства, министра иностранных дел, министра обороны, министров всех направлений". Дипломат также упомянула постоянный диалог по линии СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности формат встреч секретарей советов безопасности стран ОДКБ. "Именно эти структуры и люди, которые их возглавляют, многочисленные эксперты, которые там работают, обсуждают вопросы безопасности в этом самом нашем общем регионе", - указала Захарова.

От себя она добавила, что "судить надо по делам". "Сколько раз приходили на помощь? Сколько раз протягивали руку помощи, дружбы? Сколько раз проявляли самые искренние эмоции тогда, когда сопереживали, сочувствовали? Сколько раз проявляли искренние, самые искренние эмоции, когда разделяли радость, когда вместе переживали общие победы и победы наших коллег и друзей по постсоветскому пространству? Сколько раз вместе искали выходы из сложнейших, казалось бы, тупиковых историй? Сколько раз преодолевали непонимание или недопонимание? Сколько раз отвечали на вызовы провокаторов и провокации?" - привела примеры Захарова. По ее мнению, "вот на это надо ориентироваться, и ни в коем случае не спотыкаться и уж тем более не фокусироваться на провокации". "К сожалению, их будет немало. Так что давайте видеть действительно настоящее, а не покупаться на какие-то фальшивки и фейки", - предложила дипломат.

Официальный представитель МИД заметила, что формулировка журналиста прозвучала в виде, возможно, риторического вопроса на частном канале. "Я прочитала цитаты <...>, эти фразы были явно в провокационном виде преподнесены диванными аналитиками чуть ли не как официальная позиция России. Это просто недопустимо заниматься такими манипуляциями", - уверена Захарова. "Более того, некоторые комментаторы явно воспользовались случаем, чтобы выпустить в информационное пространство целый ряд не прозвучавших вообще ни в этой передаче, ни в других передачах домыслов и просто откровенных спекуляций о якобы имеющихся у России агрессивных устремлениях в отношении постсоветских государств", - возмутилась дипломат.