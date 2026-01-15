Посол РФ: втягивание Гренландии в НАТО ослабляет безопасность в регионе

Владимир Барбин заявил о необходимости участия всех заинтересованных арктических государств в создании общей международной безопасности

СТОКГОЛЬМ, 15 января. /ТАСС/. Проводимая Данией конфронтационная политика в Арктике затягивает НАТО в Гренландию и ведет не к укреплению, а ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе. Об этом заявил посол России в королевстве Владимир Барбин агентству Ritzau в связи с решением Дании о наращивании военного присутствия стран НАТО в Арктике и Гренландии.

"Дания суверенна в решениях по вопросам обеспечения безопасности своей территории. Однако, затягивая НАТО в Арктику, в том числе в Гренландию, Дания продвигает конфронтационные подходы, которые всегда ведут не к укреплению, а к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе", - отметил посол.

По его словам, страны НАТО во всех регионах раз за разом повторяют одну и ту же фундаментальную ошибку. "Международная безопасность, в том числе в Арктике, может быть только общая. В ее создании должны участвовать все заинтересованные арктические государства", - подчеркнул российский дипломат.

14 января правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике. О намерении послать своих военных на остров заявил ряд стран, в том числе Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Нидерланды, а также Великобритания.