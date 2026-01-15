Захарова: патриарху Варфоломею стоило бы увидеть страдания людей на Украине

Константинопольскому патриарху также стоит задать себе вопрос о том, к чему привели геополитические эксперименты по расколу православия там, заявила официальный представитель МИД

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Константинопольскому патриарху Варфоломею стоило бы увидеть неимоверные страдания людей на Украине и задать вопрос самому себе о том, к чему привели геополитические эксперименты по расколу православия там. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается защиты прав Русской православной церкви и прав верующих за рубежом, то эти вопросы, как и в целом проблематика защиты свободы и вероисповедания в мире, находятся в фокусе постоянного внимания нашего внешнеполитического ведомства. Соблюдение прав верующих - это крайне важная, актуальная, но при этом и деликатная тема. Она, к сожалению, все чаще оказывается на стыке, опять же, геополитических интересов, а я бы сказала даже "под колесами" геополитических интересов. Она требует не лозунгов, она требует кропотливой экспертной работы. Она требует как политической зрелости, так и любви к тем людям, о которых они проявляют свою заботу, - подчеркнула дипломат. - Конечно, очевидно, что, наверное, за большим не всегда видно малое, но мне кажется, что уж кому-кому, но вот именно Варфоломею стоило бы увидеть неимоверные страдания людей на Украине и задать вопрос самому себе - а к чему привели эти геополитические эксперименты по расколу православия на Украине? Сколько людей сейчас пытаются выжить, выстоять и сохранить свою душу, буквально сражаясь за нее с озверевшими ВСУшниками и совершенно <...> озверевшей Банковой, от денег и вседозволенности озверевшей".

По словам дипломата, сложно не заметить, что базирующийся в Турции Константинопольский патриархат уже давно находится в орбите интересов западных государств и удивительным образом проявляет свою активность в тех странах, где имеют местные попытки ограничить в правах православных верующих, которые не готовы мириться с засильем агрессивно навязываемых прозападными элитами неолиберальных ценностей, которые выступают против неканонических преобразований, в создававшейся веками архитектуре своей церкви. "На эту тему написано уже, мне кажется, не одна сотня исследовательских работ и даже книг. По нашим наблюдениям, Константинополь слишком уж часто действует в духе именно западных политтехнологий, поддерживает так называемую церковную оппозицию. В общем, занимается просто политической возней, а не каноническим вероисповеданием, будь то ритуал, процедура, традиция, будь то теология, философия, наука. Нет, это все как будто отринуто. Все ушло только в какие-то политические интриги, а где-то и просто политические технологии", - добавила она.

Дипломат отметила, что патриарх Варфоломей "создает проблемы в духовной сфере там, где их могло бы и не быть". "Называть эту миссию миротворчеством едва ли возможно. Однако на тему межцерковных отношений, я думаю, вы в большей степени будете информированы именно по линии Московской Патриархии, там дадут вам компетентные оценки", - сказала она.

Вопиющая ситуация

Захарова отметила, что ситуация с правами верующих в странах Прибалтики объективно, если говорить своими словами, просто вопиющая. "Мы видим, как на православных иерархов и верующих оказывается давление, в том числе с целью склонить их к смене церковной юрисдикции. Когда мы говорили о том, что вам пора бы задуматься о тех гонениях, которые вы устроили на русскоязычных, нам говорили: вам кажется. Сейчас уже не кажется никому. Они уже впрямую начали гонения на все, что связано с русским языком, русской культурой, Русской православной церковью. Наиболее резонансны в этом смысле действия эстонских парламентариев, которые весь прошлый год на законодательном уровне пытались закрепить вмешательство государства в дела Эстонской православной церкви", - констатировала дипломат.

Плотное сотрудничество

Захарова обратила внимание также на взаимодействие МИД РФ и Московского Патриархата. "В отношении сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации с Московским Патриархатом тоже есть что сказать, а, кстати говоря, мы это и не скрываем. Оно осуществляется достаточно плотно по самому широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес - диалог культуры и религии, защита прав верующих, прежде всего христиан, содействие проживающим за рубежом соотечественникам. И в этих целях, как вы знаете, еще в 2003 году была создана и действует, функционирует рабочая группа по взаимодействию МИД России и РПЦ, - подчеркнула Захарова. - Не менее интенсивный диалог осуществляется по линии и других конфессий".

Дипломат подчеркнула, что у МИД РФ очень интенсивный диалог по линии других конфессий. "Это действительно подтверждает высокую плотность государственно-конфессионального взаимодействия в нашей стране в целом. И, кстати говоря, вот этот диалог, эта работа высоко оценивается верующими, прихожанами, паствой, теми, кто находится в лоне той или иной конфессии. И они действительно благодарны, что такой диалог внешнеполитического ведомства и соответствующих конфессий ведется, потому что он имеет практический результат, он нацелен на защиту интересов конкретных людей и соответствующих ценностей, которые для них имеют чрезвычайно важное значение", - отметила она.

Данные СВР РФ

12 января пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что, "по поступающей в СВР информации, расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве". В пресс-бюро отметили, что "теперь он устремил свое черное око на страны Балтии" и одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры.

В СВР добавили, что в этом его всячески поддерживают спецслужбы Великобритании, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы.