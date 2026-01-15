Гатилов счел выход США из 66 организаций отказом от решения мировых проблем

ЖЕНЕВА, 15 января. /ТАСС/. Решение американского лидера Дональда Трампа о выходе США из 66 международных организаций, включая ряд структур ООН, стало подтверждением его отказа от поиска коллективного решения глобальных проблем, заявил ТАСС постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Этот шаг сложно воспринимать иначе, как очередное подтверждение линии Вашингтона на сугубо избирательный подход к деятельности ООН, пренебрежение принципами многосторонности и отказ от взаимодействия со странами мирового большинства в интересах устойчивого развития и поиска коллективных решений глобальных проблем", - сказал он.

По словам Гатилова, данное решение "не стало неожиданностью". Так, в опубликованный список "попали структуры, в работе которых США в последнее время либо не принимали активного участия, либо участвовали избирательно". При этом американцы не стали выходить "из состава Европейской экономической комиссии ООН, которая занимается выработкой норм и стандартов, в том числе в сфере транспорта", добавил постпред.

8 января Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам. Все федеральные ведомства США прекратят участие в их работе и финансировании. В список попала 31 структура ООН, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК) и структуру ООН по вопросам гендерного равенства "ООН - женщины".

В 2025 году Трамп уже объявил о выходе США и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).