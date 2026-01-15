Дмитриев назвал прогрессом слова Мерца о достижении баланса с Россией
18:09
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал прогрессом высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о России.
"Прогресс. Мир нуждается в деэскалации", - написал он в X.
15 января Канцлер Германии Фридрих Мерц на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что ЕС достигнет баланса в отношениях с Москвой.