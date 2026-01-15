Постпред РФ: перспектив мониторинга ОБСЕ в случае прекращения огня на Украине нет

Дмитрий Полянский сообщил, что российская делегация не в курсе подобного плана

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 15 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Российское представительство при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не получало от нее информации по поводу планов осуществлять мониторинг в случае прекращения огня на Украине, подобных перспектив у ОБСЕ нет. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель России при этой международной организации Дмитрий Полянский.

"Российской делегации ничего не известно о подобном плане ОБСЕ. Перспектив участия организации в мониторинге на Украине не просматривается, особенно с учетом послужного списка Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - сказал он. - То есть швейцарское представительство скорее выдает желаемое за действительное".

Россия же делает акцент на том, что ОБСЕ могла бы сыграть роль в налаживании архитектуры европейской безопасности, "поиске формулы, которая бы учитывала интересы Москвы", добавил постпред.

Ранее действующий председатель организации, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции в Вене, что еще в прошлом году ОБСЕ начала подготовку "кризисного плана по немедленному вмешательству, чтобы можно было просто нажать на кнопку, (чтобы мониторинг начался - прим. ТАСС) в течение нескольких часов". Он также выразил мнение, что участие ОБСЕ в поддержании режима прекращения огня на Украине "имело бы легитимность" и с точки зрения России, поскольку она входит в состав государств - участниц организации.

СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) начала работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран - участниц. 31 марта 2022 года мандат миссии, который ежегодно продлевался на основе консенсусного решения всех 57 участников организации, истек. В МИД РФ заявили, что в новых "политико-правовых реалиях выполнение миссией своих функций в соответствии с прежним мандатом, который распространялся на территорию теперь независимых ДНР и ЛHP, стало невозможным". В связи с этим продление мандата на следующий год Россия не поддержала.

Объясняя это решение, в МИД РФ отметили, что руководство миссии все годы фактически "подыгрывало Киеву", не в полной мере доносило до мировой общественности информацию о нарушениях режима прекращения огня украинскими силовиками, разрушениях и жертвах среди мирного населения ДНР и ЛНР, не налаживало рабочие контакты с властями Донбасса, игнорировало ситуацию с положением нацменьшинств в стране. Такой подход нанес серьезный ущерб репутации СММ и ОБСЕ в целом, создал наблюдателям образ "слепых и глухих", подчеркивали в РФ.

С 30 апреля 2022 года в соответствии с решением глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) деятельность СММ запрещена и все сотрудники миссии должны были выехать за пределы ДНР и ЛНР.