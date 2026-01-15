РФ призвала Секретариат ООН отказаться от двойных стандартов и предвзятости

Подобное наблюдалось в отношении наиболее острых вопросов мировой повестки - кризисов на Украине, в секторе Газа, в Иране и на Ближнем Востоке в целом, в Венесуэле и Судане, отметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков

Редакция сайта ТАСС

ООН, 15 января. /ТАСС/. Секретариат ООН допускает двойные стандарты в оценке мировых кризисов и выходит за пределы своих полномочий, подрывая легитимность организации. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного докладу генсекретаря о работе организации.

"Важно не допускать двойные стандарты и селективный подход в оценках Секретариата по отношению к происходящим событиям. Сожалеем, что за прошедший период наблюдали таковые в отношении наиболее острых вопросов мировой повестки - кризисов на Украине, в секторе Газа, в Иране и на Ближнем Востоке в целом, в Венесуэле и Судане", - сказал Чумаков.

Он отметил "стремительную утерю беспристрастности в работе ООН" и призвал бороться с произволом крупных доноров, навязывающих мандаты, не пользующиеся консенсусом.

Российский дипломат также обратил внимание на финансовые проблемы организации, подчеркнув необходимость своевременной выплаты взносов всеми государствами. Он назвал неприемлемым введение односторонних ограничений, которые мешают добросовестным плательщикам выполнять свои обязательства перед бюджетом ООН.

Чумаков выразил сожаление, что предложения по бюджету на 2026 год формировались в логике поиска ответа на финансовый кризис, а не для укрепления системы. Он призвал генерального секретаря уделять больше внимания консультациям с делегациями и подчеркнул, что ключевая роль в принятии решений о будущем ООН должна оставаться за государствами-членами.