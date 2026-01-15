Постпред РФ: Россия оценит работу ОБСЕ по делам, а не по словам

По словам Дмитрия Полянского, российская сторона приветствует готовность швейцарского председательства организации способствовать налаживанию диалога

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 15 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Россия приветствует декларируемую готовность швейцарского председательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) способствовать налаживанию диалога на платформе ОБСЕ, однако будет судить о его реальной позиции по фактическим решениям, а не заявлениям. Об этом заявил ТАСС постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Глава МИД Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Вене 15 января сообщил, что считает возможным такой диалог на площадке организации, при котором в соответствии с российским запросом будет возможно обсуждать коренные причины проблем европейской безопасности, в том числе украинский кризис.

"Россия приветствует подобную постановку вопроса. Будем смотреть, будут ли подкрепляться подобные слова делами, однако показательно, что швейцарское председательство пошло на поводу у украинской стороны и организовало экстренное заседание по провокационному пункту повестки дня, который был ранее принят в обход установленных правил организации", - сказал Полянский.

Ранее постпред РФ на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что применительно к Украине "действительно была бы востребована роль ОБСЕ в содействии устранению первопричин конфликта и снижению уровня конфронтации". "Однако очередное запланированное на сегодня пропагандистское спецзаседание Постоянного совета по Украине свидетельствует о том, что таких планов у киевского режима и его спонсоров по-прежнему нет. А тот факт, что швейцарское председательство не нашло в себе мужества не потакать этой порочной практике, заставляет задуматься об искренности всех тех красивых слов, которые мы услышали от действующих председателей сегодня", - добавил он.