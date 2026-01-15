Постпред РФ: приглашение на конференцию ОБСЕ по кибербезопасности рассмотрят

Москва выступает за диалог в любом формате, подчеркнул Дмитрий Полянский

ВЕНА, 15 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. РФ рассмотрит приглашение на конференцию по кибербезопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), когда оно официально поступит. Об этом заявил ТАСС постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Глава МИД Швейцарии и действующий председатель организации Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Вене 15 января сообщил, что швейцарское председательство организует в 2026 году конференцию по кибербезопасности, на которую "будет очень важно пригласить российских участников" в качестве жеста по налаживанию диалога на платформе организации.

"Мы выступаем за диалог в любом формате, рассмотрим соответствующее предложение, когда оно поступит официально", - сказал постпред РФ.