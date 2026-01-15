ТАСС: в ВСУ на подразделения БПЛА возлагаются функции заградотрядов

В российских силовых структурах также подчеркнули, что украинское командование продолжает расширять отдельные подразделения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ВСУ все чаще возлагают на подразделения БПЛА функции заградотрядов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что украинское командование продолжает расширять отдельные подразделения. Сегодня стало известно, что медийный 429-й полк беспилотных систем "Ахилес" преобразован в 429-ю бригаду беспилотных систем. Подразделение ранее входило в состав 92-й отдельной штурмовой бригады.

"Это уже не первый случай расширения полка беспилотных систем до бригады. Это связано с тем, что украинское командование делает ставку на массовое применение дронов. При этом на подразделения БПЛА все чаще возлагаются функции заградотрядов", - сказали там.

Как отмечал в ноябре 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, во время боев за Купянск и Красноармейск украинские военнослужащие, заблокированные в этих городах, не могли сдаваться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ.