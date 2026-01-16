КПРФ предлагает не согласовывать с властями встречи депутатов с избирателями

В некоторых субъектах РФ местные чиновники приравнивают подобные встречи к митингам, отметил первый заместитель ЦК партии Юрий Афонин

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ во главе с первым заместителем ЦК партии Юрием Афониным вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается не уведомлять органы исполнительной власти о встречах депутатов и кандидатов в депутаты с избирателями. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему законодательству, для встречи депутатов с избирателями органы местного самоуправления определяют специально отведенные места и перечень помещений, а если встреча проводится в формате публичного мероприятия - митинга, шествия и демонстрации, депутаты всех уровней должны заранее уведомлять о ней органы власти.

Законопроектом предусматривается, что встречи зарегистрированных кандидатов в депутаты и депутатов всех уровней с гражданами "проводятся без предварительного уведомления органов исполнительной власти субъектов РФ или (и) органов местного самоуправления о таких встречах".

По словам Афонина, в некоторых регионах чиновники приравнивают такие встречи с избирателями к митингам и требуют согласовывать их, что ставит право граждан на прямое общение с депутатами и кандидатами в депутаты в зависимость от решений исполнительной власти.

"Встречи депутатов и кандидатов с избирателями очень важны. Именно на них граждане поднимают самые острые и насущные проблемы, это ключевой элемент прямой демократии. Встречи депутатов и кандидатов с избирателями практически всегда проходят в специально предназначенных помещениях, либо на придомовых территориях, во дворах. То есть в отличие от митингов они не могут создавать помех для движения транспорта или пешеходов", - сказал депутат ТАСС, подчеркнув, что проект направлен на устранение административных барьеров.

По мнению авторов законопроекта, правовой институт встреч депутатов и кандидатов в депутаты с избирателями обеспечивает их устойчивые связи с населением, а также служит важной формой реализации конституционного права граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.