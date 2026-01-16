Посол РФ: Гренландия и Дания сплотились против угроз США по захвату острова

Владимир Барбин отметил, что главы МИД страны и острова Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт "выступали с единых позиций в пользу сохранения территориальной целостности датского королевства"

Редакция сайта ТАСС

Посол России в Дании Владимир Барбин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Итоги переговоров в Вашингтоне показывают, что между Гренландией и Данией наблюдается сплочение против угроз США по захвату территории острова. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"В условиях угроз со стороны США о возможности захвата этого острова, не исключая при этом использование силы, наблюдается сплочение Гренландии и Дании по противодействию таким американским намерениям", - сказал он.

В связи с этим Барбин обратил внимание, что 14 января на встрече в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио по обсуждению американских интересов в отношении острова главы МИД Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт "выступали с единых позиций в пользу сохранения территориальной целостности датского королевства и права Гренландии на самоопределение".

Отвечая на вопрос о том, подогревает ли Вашингтон сепаратистские настроения в Гренландии и есть ли у него шансы преуспеть в этом, дипломат отметил, что стремление к независимости является объединяющей целью всех гренландских политических партий, хотя между ними "имеются разногласия по скорости движения к независимости и необходимым условиям ее достижения". "Решения по этому вопросу могут принимать только Гренландия и Дания. Это их внутренние дела, - подчеркнул Барбин. - Тем не менее Копенгаген фиксировал попытки США влиять на эти процессы и делал официальные представления американской стороне по этому поводу".

Так, по словам посла, некоторые гренландские политики рассматривают нынешний интерес США к острову "как удобный момент для скорейшего достижения независимости, однако они не выражают мнение всех гренландцев".

О ситуации с Гренландией

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. Президент США Дональд Трамп неоднократно возвращался к теме присоединения острова к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему". Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер также поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США. При этом в 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии, по которому США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

14 января правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.