В Госдуме прогнозируют массовые преследования политической элиты на Украине

Одним из основных вариантов развития событий будет "расчистка площадки" для выборов, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Обвинения в адрес лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - только первый шаг в грядущей череде преследований политических элит Киева при подготовке к возможным выборам. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Учитывая, что все службы силовые на Украине работают под жестким контролем англосаксов, то, естественно, один из основных вариантов - это расчистка площадки для того, чтобы провести выборы, учитывая, что сегодняшние политические лидеры не имеют поддержки у граждан. Поэтому не только Юлия Тимошенко, но и другие более-менее политические деятели Украины будут или преследоваться по различным уголовным делам, или сниматься с политической гонки по надуманным предлогам под угрозой смерти. Тимошенко - это не последняя политическая фигура, которую будут убирать с политической арены в ближайшие 2-3 месяца", - сказал он.

По словам Водолацкого, любой кандидат, который имеет определенный политический вес на Украине, будет в более предпочтительной ситуации, чем Владимир Зеленский и его окружение, которые находятся под патронажем Англии и США.

14 января украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.