Эксперт Сорокин: Санду не может отдать Молдавию Румынии из-за низкого рейтинга

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества отметил, что вторым сдерживающим фактором является необходимость урегулирования территориальных конфликтов, в частности с Приднестровьем и Гагаузией

Президент Республики Молдова Майя Санду © Yoan Valat, Pool via AP

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду не сможет реализовать свои декларации о намерении включить страну в состав Румынии из-за снижения рейтинга и наличия нерешенных территориальных вопросов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Во-первых, следует отметить, что рейтинг президента Майи Санду и ее политической силы <...> испытывает значительное снижение. Во-вторых, важным сдерживающим фактором для реализации идеи объединения является необходимость урегулирования существующих территориальных и этнополитических конфликтов, в частности с Приднестровской Молдавской Республикой и Гагаузией", - сказал он.

Сорокин пояснил, что низкий уровень поддержки Санду проявляется как в общей динамике общественного мнения, так и в снижении уровня лояльности среди традиционно преданных электоральных групп. А пока не будут урегулированы вопросы ПМР и Гагаузии, любые интеграционные инициативы, включая потенциальное присоединение к Румынии, будут оставаться на уровне политических деклараций и не получат практической реализации.

"Таким образом, несмотря на заявления официальных лиц и публичные обсуждения, реальное объединение Молдовы и Румынии на данный момент представляется маловероятным", - заключил эксперт.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией, объяснив свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". В Молдавии некоторые политические партии долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. При этом они выступают инициаторами борьбы с советскими памятниками, предлагают выйти из СНГ. Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживают почти 68% населения. В Молдавии же, согласно опросам, к такому шагу готовы не более трети жителей.