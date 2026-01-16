В ГД назвали молчание ООН по ситуации с Гренландией признаком проблем системы

Организация потеряла свои рычаги, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Отсутствие в ОНН реакции на ситуацию с Гренландией говорит о том, что эта система уже не работает. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Система ООН сегодня не работает, она беззубая, она потеряла все свои рычаги. Она выполняет все то, что говорит Трамп и его команда. Многие вопросы, которые там должны решаться, они просто не решаются, на них не обращают внимание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация с Гренландией и с другими территориями на которые "положил глаз" Трамп непредсказуема из-за отсутствия сил, которые могут объединиться и противостоять США.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.