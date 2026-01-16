Посол РФ в Дании: Москва учтет антироссийский курс Фарер

Владимир Барбин напомнил, что в 2014 году Россия не стала распространять на Фарерские острова ответные меры на установление ЕС санкций

Редакция сайта ТАСС

Посол РФ в Дании Владимир Барбин © Официальный Telegram-канал Посольства РФ в Дании

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фарерские острова взяли антироссийский курс, Москва в дальнейшем учтет такое изменение позиции. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что в 2014 году Россия не стала распространять на Фарерские острова ответные меры на установление ЕС антироссийских санкций. "Тогда Фарерские острова убедили российскую сторону, что, поскольку не входят в состав ЕС, то, мол, и не намерены придерживаться установленных ЕС санкций против нас. Теперь же и правительство, и парламент автономии заявляют о необходимости поддержки ограничений, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против нашей страны и российских компаний", - отметил Барбин.

В частности, он указал, что глава правительства автономии теперь призывает к свертыванию отношений с Россией, прекращению действия соглашения 1977 года, дальнейшему сокращению поставок фарерской рыбы на РФ. "Такое изменение позиции Фарерских островов по вопросам развития отношений с Россией в области рыболовства будет учитываться нами в дальнейшем", - подчеркнул посол.

Барбин напомнил, что в декабре 2025 года была достигнута договоренность о продлении еще на один год срока действия Соглашения о взаимоотношениях в области рыболовства между Россией и Фарерскими островами 1977 года и состоялся обмен квотами на вылов рыбы российскими рыбаками в водах Фарерских островов и фарерскими рыбаками в российской части Баренцева моря.

"Однако общее состояние отношений между Россией и Фарерскими островами продолжает деградировать. Фарерские острова поддерживают западные санкции против России. Осуществляется дискриминация российских рыбаков. С 1 января 2026 года введены санкции против российских рыболовных компаний «Норебо» и «Мурман сифуд»", - добавил российский посол.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.