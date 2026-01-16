Сальдо заявил, что Украина интересна Западу как плацдарм противодействия России

Кураторы Киева не задумываются о выгоде для страны, уверен губернатор Херсонской области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Западные страны рассматривают Украину только как плацдарм для противодействия России, но не как суверенное государство. Кураторы Киева не задумываются о выгоде для страны, не считают Украину страной, сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Украина как государство не интересует Запад. Это территория, которая их интересует лишь только для того, чтобы использовать ее для размещения противодействия России. Вот и все. Поэтому разговоры о том, выгодно или не выгодно Украине [не идут]", - сказал Сальдо.

Он добавил, что для Запада "Украины как государства нет", в том числе с точки зрения сделок по добыче полезных ископаемых, о выгоде жителей государства никто заботиться не планирует.