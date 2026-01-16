Сальдо указал, что ВСУ все реже форсируют Днепр

Российские войска пресекают все попытки противника переправиться по реке, отметил губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) все реже пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, чаще пытаются передать через реку диверсантам оружие и боеприпасы при помощи тяжелых беспилотников. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фронт в Херсонской области пролегает по реке Днепр, правобережную часть контролируют ВСУ, левый берег - ВС РФ.

"Это такие жалкие попытки (форсировать Днепр). Недавно там лодку одну пытались перенаправить. Большей частью они пытаются это сделать с помощью вот этих вот гексокоптеров типа "Баба-яга", то есть перебрасывают боеприпасы, вооружения и там средства для диверсионных действий. Именно по воде меньше, больше по воздуху", - сказал собеседник агентства.

Сальдо уточнил, что российские войска пресекают все попытки противника переправиться по реке.