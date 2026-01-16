ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВоенная операция на Украине

Сальдо указал, что ВСУ все реже форсируют Днепр

Российские войска пресекают все попытки противника переправиться по реке, отметил губернатор Херсонской области
Редакция сайта ТАСС
06:06

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) все реже пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, чаще пытаются передать через реку диверсантам оружие и боеприпасы при помощи тяжелых беспилотников. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Фронт в Херсонской области пролегает по реке Днепр, правобережную часть контролируют ВСУ, левый берег - ВС РФ.

"Это такие жалкие попытки (форсировать Днепр). Недавно там лодку одну пытались перенаправить. Большей частью они пытаются это сделать с помощью вот этих вот гексокоптеров типа "Баба-яга", то есть перебрасывают боеприпасы, вооружения и там средства для диверсионных действий. Именно по воде меньше, больше по воздуху", - сказал собеседник агентства.

Сальдо уточнил, что российские войска пресекают все попытки противника переправиться по реке. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область