В ГД хотят наказывать за подделку документов об отсутствии опасных болезней

Инициатива предполагает повышение уголовной ответственности
Редакция сайта ТАСС
07:00
обновлено 07:12

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты парламента три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан РФ.

Инициативы в том числе предполагают введение повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний, рассказала журналистам Яровая.

"Законодательно устанавливается самостоятельная и повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - сказала депутат. 

