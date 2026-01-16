Пушков: угроза Дании выйти из НАТО выглядит попыткой шантажа обиженной страны

По словам главы комиссии по информационной политике СФ, для президента США Дональда Трампа пребывание Дании в альянсе не так важно, как Гренландия с ее территорией и выходом на Арктику

Редакция сайта ТАСС

Глава комиссии по информационной политике СФ РФ Алексей Пушков © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Намерение Дании выйти из НАТО выглядит как попытка шантажа со стороны обиженной страны, а не как реальная угроза, заявил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков.

Правительство Дании дало понять, что может выйти из НАТО в случае аннексии Гренландии, в ответ на это президент США Дональд Трамп предложил Дании "убираться оттуда как можно быстрее", напомнил сенатор.

"Угроза Дании выйти из НАТО выглядит больше, как попытка шантажа со стороны обиженной страны с полузабытыми имперскими рефлексами, чем как реальная угроза. В Вашингтоне это, видимо, понимают. <... > В случае выхода из НАТО Дания утратит свою политическую идентичность, но для НАТО это будет неприятным шагом, поскольку создаст прецедент. Вероятность этого, однако, невысока", - написал Пушков в Telegram-канале.

По его мнению, для Трампа пребывание Дании в НАТО не так важно, как Гренландия с ее территорией и выходом на Арктику в составе США.

"Что же касается Дании, то сегодня это - один из наиболее активных членов НАТО, особенно в деле помощи Украине и в политике санкций против России. Из Копенгагена все последние годы исходили самые жесткие антироссийские призывы. Дания занимает первое место в Европе по выделению помощи Киеву на душу населения", - также сообщил Пушков.

Он добавил, что датчане часто занимают высокие должности в НАТО, а разведслужбы страны являются филиалом разведслужб США, за счет этого Дания играет в альянсе "непропорциональную роль" - несоразмерную ее возможностям, что делает ее более весомой и в Евросоюзе. Таким образом, для Дании выход из НАТО означал бы утрату преимуществ, она бы не приобрела за счет выхода ничего, оставшись "небольшой страной, затерянной на берегах Балтики", уверен сенатор.

Ситуация с Гренландией

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.