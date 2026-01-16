Песков: пока европейцы не обращались к Кремлю с запросом на контакты

Если же они начнутся, об этом проинформируют, заверил пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кремль пока не получал от стран Европы запросы на контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос не обращались ли европейцы с запросом на контакты после заявлений Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога с РФ.

"Если такие контакты начнутся, мы, разумеется, вас сразу проинформируем", - указал представитель Кремля.