Песков: пока европейцы не обращались к Кремлю с запросом на контакты
10:03
обновлено 10:22
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кремль пока не получал от стран Европы запросы на контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос не обращались ли европейцы с запросом на контакты после заявлений Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога с РФ.
"Если такие контакты начнутся, мы, разумеется, вас сразу проинформируем", - указал представитель Кремля.