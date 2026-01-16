Песков: постановление суда по "Северным потокам" сделано в стиле highly likely

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что не знает, насколько вердикт суда может содержать такие формулировки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Постановление Федерального верховного суда Германии по подрывам "Северных потоков" сделано в стиле highly likely. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не соглашусь с тем, что это с одной стороны четко, с другой стороны туманно. Это все в стиле highly likely, [формулировка в постановлении] высокая доля вероятности - это highly likely", - сказал Песков, комментируя формулировку постановления суда о том, что подрывы "с высокой долей вероятности" заказало одно из иностранных государств.

Как отметил представитель Кремля, он не знает, насколько вердикт суда может содержать такие формулировки.