Песков: усилия США по урегулированию на Украине соответствуют интересам России

Москва ценит шаги Вашингтона, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Москва ценит усилия Вашингтона по мирному урегулированию ситуации на Украине, они соответствуют российским интересам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Усилия Соединенных Штатов по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствуют нашим интересам. Мы ценим усилия Вашингтона в этом плане", - ответил он на вопрос, считает ли Россия США по-прежнему надежным партнером в переговорном процессе, в частности по Украине, после ситуации с Венесуэлой.