Песков указал на заинтересованность России в переговорах по Украине

Официальный представитель Кремля отметил усилия США

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в переговорном процессе по урегулированию ситуации вокруг Украины и остается к нему открытой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что усилия Вашингтона "по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло" соответствуют интересам Москвы.

"Мы приветствуем эти усилия и сохраняем нашу открытость к переговорному процессу. И заинтересованы в этом переговорном процессе", - сказал Песков.