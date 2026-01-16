Песков указал на заинтересованность России в переговорах по Украине
Редакция сайта ТАСС
10:04
обновлено 10:24
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в переговорном процессе по урегулированию ситуации вокруг Украины и остается к нему открытой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что усилия Вашингтона "по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло" соответствуют интересам Москвы.
"Мы приветствуем эти усилия и сохраняем нашу открытость к переговорному процессу. И заинтересованы в этом переговорном процессе", - сказал Песков.