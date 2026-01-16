Сенатор Чижов с иронией отметил, что Россия пока не продаст "Орешник" Макрону
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия пока не продаст президенту Франции Эмманюэлю Макрону ракетный комплекс "Орешник". Так иронично прокомментировал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявление Макрона о том, что Европа и Франция в частности должны обзавестись оружием, аналогичным "Орешнику".
"Если он хочет обратиться, чтобы купить "Орешник", думаю, мы ему не продадим пока. А сделать свой подобный, рискну предположить, технический гений французского военно-промышленного комплекса сильно не дотягивает до такого уровня", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Чижов добавил, что "завидовать проще, чем самому делать что-то".
Подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности "Орешник" впервые был применен в ноябре 2024 года, тогда был нанесен удар в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске.
Как сообщал президент России Владимир Путин, в 2024 году на следующий день после применения, у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.