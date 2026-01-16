Балицкий: в Запорожской области пока не определили главу Гуляйполя

Губернатор уточнил, что власти готовы начинать работу в городе сразу после формирования военной комендатуры и разминирования

область/ 16, января. / ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 января. /ТАСС/. Глава освобожденного города Гуляйполе в Запорожской области пока не определен, сообщил губернатор Евгений Балицкий журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас уже есть комплект людей подготовленных, обученных, которые поедут руководить. Единственное, нет еще пока главы, пока главу не определили, а коммунальные службы, все службы полностью подготовлены", - сказал он.

Балицкий уточнил, что власти готовы начинать работу в Гуляйполе сразу после формирования военной комендатуры и разминирования.