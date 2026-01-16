ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ситуация на Ближнем Востоке. Путин позвонил Нетаньяху и Пезешкиану

Президент подтвердил готовность российской стороны и впредь предпринимать посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ТАСС собрал основную информацию о контактах.

Разговор с Нетаньяху

  • Путин и Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана
  • Российский лидер изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
  • Путин также подтвердил готовность российской стороны "и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств".
  • Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

Разговор с Пезешкианом

  • Путин и Пезешкиан в ходе телефонного разговора выступили за скорейшую нормализацию ситуации вокруг Ирана и в регионе в целом.
  • Москва и Тегеран подтвердили "настрой на дальнейшее укрепление" стратегического партнерства и "практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях".
  • Пезешкиан проинформировал Путина об усилиях, предпринимаемых для нормализации обстановки в исламской республике.
 
