Ситуация на Ближнем Востоке. Путин позвонил Нетаньяху и Пезешкиану

Президент подтвердил готовность российской стороны и впредь предпринимать посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор с Нетаньяху

Путин и Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана

Российский лидер изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Путин также подтвердил готовность российской стороны "и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств".

Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

Разговор с Пезешкианом