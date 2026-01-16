Посол в Ашхабаде: позиции РФ и Туркмении по многим международным вопросам близки

Иван Волынкин отметил, что страны осуществляли тесную координацию в ходе 79-й и 80-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 16 января. /ТАСС/. Позиции России и Туркмении по большинству ключевых вопросов международной политики близки или совпадают. Об этом заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для прессы.

"Констатируем близость или совпадение подходов наших стран по большинству ключевых вопросов международной политики. Осуществляли тесную координацию с туркменской стороной в ходе 79-й и 80-й сессий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На взаимной основе поддерживали инициативы, направленные на сохранение памяти о совместном вкладе в борьбу с фашизмом по случаю 80-летия общей Победы в Великой Отечественной войне, осуждение проявлений неонацизма, предотвращение милитаризации космоса, достижение целей глобального устойчивого развития", - сказал посол.

Волынкин добавил, что Россия принимала деятельное участие в работе созданных по инициативе Туркмении групп друзей нейтралитета и устойчивого транспорта, поддержала предложенные Ашхабадом проекты резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Об объявлении 2025 года Годом мира и доверия" и "О нейтралитете Туркменистана".